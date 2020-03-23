Эпидемиологи рассказали, кто и как умер от коронавируса в Италии (инфографика)

Самому молодому итальянцу, умершему от COVID-19, был 31 год, самому старому — 103 года.

Итальянские эпидемиологи раскрыли демографические и клинические характеристики первых 3,2 тыс. пациентов, умерших от коронавирусной инфекции, а также рассказали о лечении, которое получали эти больные.

Об этом говорится в опубликованной эпидемиологами сводке, передает Israelinfo.

Более двух третей (68%) умерших больных жили в Ломбардии — первом эпицентре вспышки коронавируса в Италии. Еще 25% смертельных случаев сконцентрированы в соседних северных провинциях — Эмилия-Романья, Венето, Лигурия, Пьемонт, Венеция.

Медианный возраст зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией в Италии — 63 года, то есть половина итальянцев, заболевших COVID-19, старше 63 лет. Медианный возраст умерших больных на 17 лет больше, 80 лет (82 года у женщин, 79 — у мужчин).

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Самому молодому итальянцу, умершему от COVID-19, был 31 год, самому старому — 103 года. 9 из 3,2 тыс. умерших были моложе 40 лет, 27 — от 40 до 49 лет, 93 — от 50 до 59 лет, 329 — от 60 до 69 лет.

48,6% жертв коронавируса в Италии страдали не менее чем тремя хроническими заболеваниями. У 73,8% была гипертония, у 33% — диабет, у 30% — ишемическая болезнь сердца, у 22% — фибрилляция предсердий (тяжелая аритмия, — УНИАН.), 20% страдали хронической почечной недостаточностью, 19,5% — раком, 13,7% — хроническим обструктивным заболеванием легких, 11,9% — деменцией, 11,2% перенесли инсульт.

1,2% умерших не имели хронических заболеваний, 23% страдали одной из перечисленных болезней, 26% — двумя.

5,7% умерших при поступлении в больницу не имели никаких симптомов вирусной инфекции, то есть, видимо, были госпитализированы из-за других заболеваний.

В Италии умершими от коронавируса считаются все, у кого вирус был обнаружен при жизни или после смерти — в этой стране, в отличие от многих других, проводятся посмертные тесты на COVID-19.

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