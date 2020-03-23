Politico: Спешка в разработке вакцины от коронавируса может навредить

На новую вакцину возлагаются большие надежды, однако, эксперты призывают к осторожности и тщательной проверке.

Президент Дональд Трамп пообещал "как никто раньше" быстро разработать вакцину против коронавируса. Но его давление может вылезти боком. Чиновники из системы здравоохранения и ученые с десятилетиями опыта советуют правительству не торопиться в поисках такого медицинского решения.

В некоторых случаях вакцины, которые не были должным образом проверены, могут ухудшить состояние людей, - пишет Politico. Если появятся осложнения, усилятся и проблемы в сфере пиара, поскольку настроения против вакцинации еще больше усилятся.

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"На вакцину против коронавируса возлагают большие надежды, но, очевидно, нужна большая осторожность", - сказала педиатр Кэтрин Эдвардс из Университета Вандербильта, которая помогала испытывать вакцины против коклюша, пневмонии, гриппа и других болезней.

Главный инфекционист Национального института здравоохранения США Энтони Фаучи сказал, что пройдет 12-18 месяцев, прежде чем вакцина станет доступной. Но даже такие сроки, по его мнению, слишком амбициозные. Наиболее перспективные технологии не были испытаны на широких группах людей. А чиновники в сфере здравоохранения обычно не спешат, когда проверяют вакцины, которые будут введены миллионам людей.

Есть несколько примеров того, как спешка в разработке вакцин может навредить. Массивная кампания по вакцинации против свиного гриппа в 1978 году провалилась, когда оказалось, что болезнь не такая уж и серьезная. Но у сотен людей появились редкие нервные расстройства после вакцинации. В 2009 году во время кампании прививки против H1N1 в Европе у некоторых людей появилось расстройство нарколепсии. Администрация Трампа уже позволила одному производителю начать тесты своей вакцины против коронавируса на людях еще до завершения проверки препарата на животных. Хотя завершение этого процесса - первый шаг в длинном процессе проверки вакцин на безопасность и эффективность.

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Президент США хочет показать, что он задействовал всю силу федерального правительства, чтобы заставить систему здравоохранения отреагировать на коронавирус и найти вакцину. Но инфраструктура разработки вакцин не благоприятна к давлению со стороны политиков или пандемий.

Профессор Гарвардской школы общественного здоровья Барри Блум объяснил, что никто не утверждает, что потенциальные вакцины против коронавируса опасны. Но они требуют тщательной проверки, потому что "в отличие от лекарств, вакцины дают только здоровым людям".

"Нам нужно быть чрезвычайно осторожными, чтобы никому не навредить", - сказал он, добавляя, что если вред все же будет причинен, "движение против вакцин может использовать это не только против этих, а против всех вакцин вообще".

Распространение движения против вакцин сыграло большую роль во вспышке эпидемии кори в США в прошлом году. Эта эпидемия стала худшей с 1992 года. Противники вакцинации уже распространяют теории заговора про коронавирус и прогнозируют большой вред от любой вакцины, - говорит Рене ДиРеста из Стэнфордской интернет-обсерватории, которая следит за такими группами.

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Издание допускает, что многие люди будут готовы вакцинироваться, если распространение коронавируса продолжится нынешними страшными темпами. Эксперты говорят, что вакцины тех видов, которые имеют самые высокие шансы получить одобрение, кажутся достаточно безопасными, хотя ни одна из них еще не получила лицензию для применения. Если должным образом предупредить о возможных побочных действиях, люди могут согласиться на прием этих вакцин, чтобы не заболеть ли остановить распространение болезни. Некоторые считают, что затягивание с утверджением вакцин может быть даже неэтичным во времена, когда вирус убивает тысячи людей по всему миру.

"Обычно разработка вакцины - это длительный, масштабный и оборонительный процесс, потому что речь идет о создании чего-то, что будут давать здоровым людям, большинство из которых останутся здоровыми и никогда не будут нуждаться в эффекте, который предлагает препарат", - сказал ученый Майкл Уотсон, который занимается разработкой вакцин уже 25 лет.

"Если же вы разрабатываете лекарство от рака, то можете пойти на небольшой риск, чтобы спасти чью-то жизнь. И ситуация меняется, когда возникает глобальная пандемия", - добавил он.