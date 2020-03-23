В Испании обустроили самый крупный в Европе госпиталь для пациентов с коронавирусом
04:05, 23 марта 2020Зарубежные новости
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В Мадриде один из самых высоких уровней заболеваемости.
Фото: REUTERS
В испанском Мадриде обустроили самый крупный в Европе госпиталь для пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщает El Pais.
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Временный госпиталь устроен на территории огромного выставочного центра Ifema. Входы в госпиталь охраняет полиция. Предполагается, что сюда будут отправлять пациентов с легкими симптомами.
Первые пациенты прибыли в госпиталь в субботу, 21 марта. Директор Антонио Сапатеро сообщил, что в эти выходные туда переедут 300 человек.
Стоит отметить, что в испанской столице один из самых высоких уровней заболеваемости. Госпиталь рассчитан на 5000 койко-мест, что делает ее крупнейшим медицинским учреждением в Европе.
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