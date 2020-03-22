В Италии за сутки коронавирус унес жизни 651 человека

Число зараженных возросло более чем на 10% и на сегодня составляет 59 тысяч 138.

Общая численность умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии составляет 5 тысяч 476.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Такого числа список жертв достиг после обнародования данных о потерях за минувшие сутки – 651.

Это меньше субботнего показателя (793), но является вторым по количеству смертей днем за время эпидемии.

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Число зараженных возросло более чем на 10% и теперь составляет 59 тысяч 138.

«Цифры, объявленные сегодня ниже, чем вчера. Я надеюсь, и все мы надеемся, что эти цифры могут быть уменьшены в ближайшие дни. Но не ослабляйте свою защиту», – сказал руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Данные, обнародованные сегодня, возможно, свидетельствуют о том, что жесткие сдерживающие меры, введенные в эпицентре эпидемии 8 марта, дают первые результаты.

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