В Италии за сутки коронавирус унес жизни 651 человека
Общая численность умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии составляет 5 тысяч 476.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Такого числа список жертв достиг после обнародования данных о потерях за минувшие сутки – 651.
Это меньше субботнего показателя (793), но является вторым по количеству смертей днем за время эпидемии.
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Число зараженных возросло более чем на 10% и теперь составляет 59 тысяч 138.
«Цифры, объявленные сегодня ниже, чем вчера. Я надеюсь, и все мы надеемся, что эти цифры могут быть уменьшены в ближайшие дни. Но не ослабляйте свою защиту», – сказал руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Данные, обнародованные сегодня, возможно, свидетельствуют о том, что жесткие сдерживающие меры, введенные в эпицентре эпидемии 8 марта, дают первые результаты.
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