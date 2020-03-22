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Ученые выявили новый симптом коронавируса

17:34, 22 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится на официальном сайте Британской ассоциации оториноларингологии.

Читайте такжеСимптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простудыОтмечается, что изучив данные зараженных из Китая, Южной Кореи, Германии и Италии, ученые пришли к выводу, что коронавирус вызывает полную или частичную аносмию – потерю обоняния.

Ученые также отметили, что иногда аносмия является единственным симптомом COVID-19. Так, заражение вирусом может пройти у пациента без уже известных признаков, таких как боль в горле, сухой кашель и повышение температуры.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.

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