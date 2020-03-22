В Румынии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умер мужчина, ране евернувшийся из Франции.

В Румынии от коронавируса умер 67-летний мужчина - это первая смерть в результате заболевания в этой стране.

Как сообщили в Стратегической коммуникационной группе правительства, у мужчины была терминальная стадия рака, передает "Радио Свобода". Специалисты предполагают, что заболел он 18 марта - спустя 12 дней после возвращения из Франции. Он вернулся до того, как Румыния ввела ограничения на пересечение границы.

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Обстоятельства заражения правительство не уточняет, однако известно, что мужчина лечился в городе Крайова на юге Румынии. С пациентом контактировали 23 медицинские работники - все они прошли тестирование на коронавирус. Известно о негативных результатах у 18 из них.

Всего, по состоянию на сегодня, в стране зарегистрировано 367 больных COVID-19. 16 марта румынское правительство объявило в стране чрезвычайное положение.