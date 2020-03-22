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США вошли в тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусом

09:45, 22 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Таким образом, США оказались в тройке стран, где зафиксировано больше всего зараженных коронавирусом. Опережают США только Китай и Италия.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

По последним данным, количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 303 тысячи человек, зафиксировано 12 966 смертей от коронавирусной болезни.

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