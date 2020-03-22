В Украину из-за коронавируса вернули почти 60 тысяч украинцев

Еще 16 граждан Украины проходят лечение за рубежом.

При содействии дипломатических учреждений Украины из-за рубежа уже вернули 59 494 украинца в связи с распространением в мире нового коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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Отмечается, что 152 украинца находятся на карантине в других странах. Еще 16 граждан Украины проходят лечение в Германии, Доминиканской Республике, Италии, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Шесть украинцев уже выздоровели - четыре в Японии, по одному в Италии и Польше.

Однако трое граждан Украины умерли от коронавируса за границей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 21 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.