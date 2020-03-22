Профессор Джузеппе Ипполито: Мой совет тем странам, где эпидемия COVID-19 только начинается: "Подготовьтесь!"

Эпидемия COVID-19 не идет на спад. За минувшие сутки смертность от коронавируса в Италии установила новый антирекорд – в субботу, 21 марта, власти сообщили о 793 смертях, а общее количество погибших достигло 4825 человек. Больше, чем в эпицентре эпидемии - Китае! Количество подтвержденных заражений в Италии превысило 50 000 человек.

Научный директор Национального института инфекционных заболеваний имени Лазаро Спалланцани (одна из лучших клиник в Европе по лечению инфекционных болезней), профессор Джузеппе Ипполито объяснил, почему Италия не справляется и дал совет тем странам, в которых коронавирус еще не разбушевался.

Могли бы вы рассказать, что сейчас происходит в Италии, с точки зрения своего научного и практического опыта?

После масштабной диагностики в регионе Северной Италии, мы наблюдаем большую вспышку. У нас много тяжелых случаев с очень высоким уровнем смертности среди пожилых людей. Ситуация критическая, так как нам на Севере Италии не хватает систем вентиляции.

Существует ли какая-то терапия для лечения COVID-19? Учитывая ваш опыт, можете сказать, как лучше лечить эту болезнь?

Сейчас мы используем подход Всемирной организации здравоохранения, основанный на использовании ингибиторов протеазов и Remdesivir. А в последнее время также Tocilizumab.

Это эффективная терапия?

Сейчас мы не знаем, работает ли она. По программам лекарств последней надежды (использование лекарств, которые не упоминаются в инструкциях по применению - УНИАН) мы используем Remdesivir и Tocilizumab. Также у нас в Институте проводятся два рандомизированных контролируемых исследования по Remdesivir.

Вы используете их с самого начала или все зависит от медицинского состояния пациента?

Все зависит от пациента. Вначале лечения мы используем Kaletra (Lopinavir/Ritonavir) как оригинал или как дженерик.

Как много времени нужно, чтобы пациент начал чувствовать себя лучше, если его состояние не очень серьезное? И насколько этот период больше, если это пациент в состоянии средней тяжести?

Пациенты со случаями средней тяжести не требуют госпитализации. А пациентам в интенсивной терапии нужно две-три недели механической вентиляции.

Многим пациентам требуется интенсивный уход?

Сейчас более 10-15%. Но в Италии очень старое население.

Можно ли повторно заразиться?

Пока да. Но еще рано обсуждать это. Конечно, существует вероятность повторного заражения, так как нам не хватает опыта. Но еще рано это утверждать.

Существует ли возможность появления вакцины и когда, по вашему мнению, это может произойти?

Да, есть возможность появления вакцины, учитывая, что у Италии есть определенный подход к ее созданию. Но вакцина появится у нас не ранее, чем через один год.

А когда появятся более или менее эффективные лекарства? Вы упомянули Remdesivir и другие препараты. Как думаете, когда будет достаточно доказательств того, что они работают?

Чтобы иметь достаточно доказательств, нам нужна платформа испытаний. Сейчас мы не проводим их. Нам нужно обсудить этот подход.

Почему среди детей нулевой уровень смертности?

Среди детей нулевая смертность потому, что у них другие возможности реагировать на новые патогены. Когда младенцы рождаются, у них нет предыдущего опыта контактов с патогенами, а иммунная система уже активна.

Что можете сказать об осложнениях? Сейчас появилась информация, что медицинские власти Гонконга сообщают о некоторых пациентах, которые выздоровели, но потеряли до 30% возможностей легких…

Да, но если учесть некоторые дополнительные факторы, кроме возраста - сердечно-легочные поражения и другие события. Тогда можно определить, какие будут осложнения.

Что посоветуете пациентам, которые лечатся дома? К примеру, министр здравоохранения Франции сказал, что противовоспалительные лекарства (такие как ибупрофен) нельзя использовать. Что вы посоветуете таким пациентам?

Сейчас по противовоспалительным лекарствам нет окончательного решения. У нас в Италии старое население, которое принимает много противовоспалительных средств. Но пока данных о таких средствах нет. Мы собираем эти данные.

С какими проблемами вы сталкиваетесь, когда лечите пациентов с коронавирусом? Ваша больница - одна из лучших в мире в вопросе инфекционных заболеваний. Какие проблемы возникли, когда такие больные попали к вам впервые?

Ох, нехватка персонала! Поскольку персоналу нужно много времени, чтобы переодеться, прежде, чем зайти в палату. У нас нет четкой позиции по управлению оборудованием для защиты медицинского персонала.

Как Вы думаете, когда эпидемия в Италии закончится?

Сложно предсказать. Но мы надеемся, что все закончится через несколько месяцев.

Что бы вы посоветовали странам, в которых эпидемия COVID-19 только начинается?

Подготовьтесь! Нужно быть готовыми увеличить количество коек интенсивной терапии и обучить медицинских работников работать в условиях высокозаразного вируса.

Насколько важны тесты и когда их нужно делать?

Сейчас политика тестирования очень сложная и отличается в каждой стране: от США и Великобритании, которые масштабно проводят тесты, до Италии со средним подходом или другими странами вроде Германии, придерживающихся ограниченного подхода к тестам. Все зависит от организации системы здравоохранения.

Какой урок мы можем вынести из опыта Южной Кореи, где, до недавнего времени, властям удавалось замедлить темпы распространения коронавируса?

Что вспышки в больницах очень связаны.

А Китай?

У Китая было много пациентов. И он создал модель управления этими пациентами.

Томас Дапкус