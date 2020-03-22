В Ухане четыре дня подряд не фиксируют новых случаев заболевания COVID-19

В то же время за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев.

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром пандемии коронавируса, уже четыре дня подряд не фиксируются новые случаи заболевания.

Об этом сообщает Синьхуа.

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Комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй заявил, что до конца субботы общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань и провинции Хубэй осталось на уровне 50 005 и 67 800 человек соответственно.

В то же время в субботу в провинции Хубэй были зарегистрированы 5 новых случаев с летальным исходом, среди которых 4 были зафиксированы в Ухане.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

По последним данным, количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 303 тысячи человек, зафиксировано 12 966 смертей от коронавирусной болезни.