Эксперты предупредили власти Испании о неминуемом коллапсе системы здравоохранения

Ученые прогнозируют, что неизбежный крах системы здравоохранения может произойти "в районе 25 марта".

69 известных эпидемиологов, молекулярных биологов и других ученых опубликовали в субботу, 21 марта, открытое письмо правительству Испании, в котором предупредили о неминуемом крахе испанской системы здравоохранения в случае, если не будет произведена "тотальная" изоляция людей.

По мнению авторов, необходимо еще сильнее ограничить свободу передвижения, передает DW.

В качестве конкретной меры в письме предлагается разрешить поездки на работу только людям, занятым в системе обеспечения основными продуктами жизнедеятельности. В противном случае неизбежный крах системы здравоохранения может произойти уже "в районе 25 марта".

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В Испании, начиная с 15 марта, введен режим чрезвычайного положения. Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, к которым власти отнесли покупку продуктов, посещение аптеки или больницы, а также поездку на работу. Нарушителям грозят серьезные денежные штрафы или даже тюремное заключение. Меры введены сроком на две недели, для их продления необходимо согласие парламента.

Как сообщал УНИАН, испания приблизилась к отметке в 25 тысяч по количеству зараженных коронавирусом - в течение последних суток число зараженных выросло до 24 926.