Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 303 тысячи человек

Из них более 91 тысячи людей по всему миру уже вылечились от COVID-19.

Общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире составляет 303 816 человек.

Об этом говорится в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, который отслеживает выявлены случаи заражения коронавирусом во всем мире, передает ТСН.

Первую строчку по количеству больных продолжает занимать Китай. Там официально выявлено более 81 тысячи зараженных, однако это количество почти не растет последние недели. В то же время активно растет количество инфицированных в Италии - оно уже достигло почти 55 тысяч.

Читайте такжеВ Швейцарии за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 25%

Также в пятерку стран с наибольшим количество зараженных входят Испания (25 тысяч), США (24 тысячи) и Германия (22 тысячи).

По состоянию на 22 марта в мире зафиксировано 12 966 смертей от коронавирусной болезни. Больше всего их в Италии, которая ежедневно устанавливает антирекорды по смертности. Сейчас там почти 5 тысяч умерших. Для примера, в Китае зафиксировано лишь 3 тысячи умерших.

Вместе с тем, 91 676 человек по всему миру уже вылечились от COVID-19. Почти 60 тысяч из них - в Китае. Также более 7 тысяч вылеченных сообщили в Иране, и 6 тысяч - в Италии.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения сообщили о 47 случаев коронавирус, которые на 9 часов вечера 21 марта зафиксированы в Украине.