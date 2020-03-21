Назван признак тяжелой формы коронавируса

Очень опасный признак тяжелой формы коронавируса — одышка — появляется из-за снижения напряжения кислорода в артериальной крови.

Тяжелая форма коронавирусной инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.

Об этом в комментарии росСМИ рассказал врач Денис Проценко. Он пояснил, что одышка — очень опасный признак — появляется из-за снижения напряжения кислорода в артериальной крови.

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"И очень тревожный признак — снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение, и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь. От этого возникает компенсаторная одышка", — уточнил медик.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 21 марта в Украине зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 - летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.