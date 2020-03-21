В Италии от коронавирус умерло 17 врачей

В стране самая большая смертность в мире.

В Италии жертвами коронавируса стали 17 врачей, которые лечили пациентов с COVID-19.

Как пишет ТСН, об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальный институт здравоохранения страны.

Отмечается, что еще 3 654 медицинских работников инфицированы.

Читайте такжеВ Италии вот коронавируса умерло уже более четырех тысяч человек

В целом в Италии жертвами коронавируса стали уже более 4 000 человек, более 47 000 инфицированы.

Напомним, по состоянию на сегодня, с начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на COVID-19 заболели свыше 276 тысяч. 468 человек, умерло 11 тыс. 417. Вместе с тем выздоровели более 91 тыс. 954 пациентов.

Больше всего инфицированных все еще наблюдают на территории материкового Китая, особенно в эпицентре вспышки инфекции - провинции Хубэй. Там заболевания подтвердили в 81 тыс. лиц. Также в стране зафиксировали 3 тыс. 255 летальных случаев. Впрочем, в последние несколько недель распространение COVID-19 в КНР все же пошло на спад. Третьи сутки в стране не подтвердили ни одного случая локального заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине на сегодня количество больных COVID-19 составляет 41, из них трое пациентов умерли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев умерли за границей.