В Италии от коронавируса умерло уже более четырех тысяч человек

В стране инфицировано уже почти 38 тысяч человек.

В Италии количество умерших от вспышки коронавирусной инфекции увеличилось до 4 тыс. 32 человек.

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Об этом сообщает Reuters.

В частности, количество смертей в Италии от коронавируса за последние сутки увеличилось на 18%, или на 627 человек. Сейчас это самый высокий показатель смертности в Италии за один день с момента появления вируса в этой стране.

До сих пор в Италии максимальное количество смертей от коронавируса за день не превышало 475.

В то же время, как сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на главу департамента гражданской защиты и чрезвычайного положения в связи с коронавирусом Анжело Боррелли, в Италии сейчас инфицированы 37 тыс. 860 человек. Эта цифра увеличилась на 4 тыс. 670 по сравнению с прошлыми сутками.

Общее количество инфицированных, умерших и тех, что выздоровели, составляет в Италии 47 тыс. 21.