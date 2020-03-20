Третья украинка умерла от коронавируса в Италии - СМИ

Украинка умерла в городе Бергамо.

Результаты тестов подтвердили смерть третьей гражданки Украины от коронавируса нового типа в Италии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на собственные источники.

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Известно, что украинка умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только в пятницу после обеда. Женщине было 60 лет.

Отмечается, в Италии введен порядок, по которому тесты на COVID-19 теперь проводят после смерти. Поэтому подтверждение заражения вирусом поступает только через несколько дней после фактической смерти человека.

Ранее УНИАН сообщал, что от коронавирусной инфекции в Италии умерли две украинки.

В целом, в Италии число умерших от пандемии коронавирус превысило количество зарегистрированных умерших в Китае.