Третья украинка умерла от коронавируса в Италии - СМИ
19:46, 20 марта 2020Зарубежные новости
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Украинка умерла в городе Бергамо.
Иллюстрация REUTERS
Результаты тестов подтвердили смерть третьей гражданки Украины от коронавируса нового типа в Италии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на собственные источники.
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Известно, что украинка умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только в пятницу после обеда. Женщине было 60 лет.
Отмечается, в Италии введен порядок, по которому тесты на COVID-19 теперь проводят после смерти. Поэтому подтверждение заражения вирусом поступает только через несколько дней после фактической смерти человека.
Ранее УНИАН сообщал, что от коронавирусной инфекции в Италии умерли две украинки.
В целом, в Италии число умерших от пандемии коронавирус превысило количество зарегистрированных умерших в Китае.
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