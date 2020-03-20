Коронавирус в Германии: эксперты объяснили "феномен" низкой смертности в стране

По состоянию на 20 марта в Германии было 16 290 зараженных коронавирусом и только 44 смерти от инфекции.

Коронавирусный кризис ударил по Германии с полной силой. Количество зараженных быстро растет, школы, фабрики и бары закрыты по всей стране, и правительственные меры по замедлению распространения становятся более жесткими с каждым днем. Однако в одном из важнейших факторов страна демонстрирует удивительную устойчивость: в сравнении с известными инфекциями количество смертей до сих пор является ничтожно малой.

Читайте такжеВ мире от коронавируса погибли более десяти тысяч человек (видео)Об этом пишет ТСН со ссылкой на Financial Times.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Германии по состоянию на 20 марта было 16 290 зараженных коронавирусом, больше, чем в любой другой стране, кроме Китая, Италии, Ирана и Испании.

В то же время в Германии было зарегистрировано только 44 смерти.

Очевидная аномалия вызвала споры в Германии и за ее пределами, хотя эксперты предостерегают не делать быстрых выводов. Они утверждают, что низкий уровень смертности в стране, скорее всего, отражает тот факт, что вспышка болезни все еще находится на относительно ранней стадии, и возрастной профиль этих инфицированных на сегодня был моложе, чем в других странах.

Другим фактором, который может помочь объяснить разницу, является чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии. По словам президента Института Роберта Коха Лотара Уилера, немецкие лаборатории сейчас проводят около 160 000 тестов на коронавирус каждую неделю – больше, чем некоторые европейские страны в целом с момента начала кризиса.

«Мощности в Германии очень-очень значительные. Мы можем проводить более 160 000 тестов в неделю, и это может быть еще увеличен», – сказал профессор.

По крайней мере, в краткосрочной перспективе массовое тестирование способствует снижению смертности, поскольку позволяет властям выявлять случаи Covid-19 даже у пациентов, у которых мало или нет симптомов, и у которых гораздо больше шансов на выживание.

Действительно, одной примечательной особенностью вспышки коронавируса в Германии до сих пор есть большое количество относительно молодых пациентов: согласно данным Института Роберта Коха, более 80 процентов всех людей, инфицированных коронавирусом, моложе 60 лет.

«Особенно в начале вспышки в Германии мы видели много случаев, связанных с людьми, которые возвращаются из поездок на лыжах и подобных отпусков. В основном это люди моложе 80 лет, которые достаточно приспособлены для катания на лыжах или участия в подобных мероприятиях. Их риск смерти сравнительно низкий», – отметил профессор медицины в университете Ганновера Матиас Столл.

Профессор медицины и заведующий кафедры вирусологии в Университетской клинике в Гейдельберге Ханс-Георг Кройссліх сказал: «В большинстве случаев болезнь является легкой и проявляет мало симптомов, и мы предполагаем, что выявление таких легких случаев зависит от страны до страны. В статистическом отношении это приводит к разнице в показателях летальности».

Однако профессор Кройссліх предупредил, что картина в Германии, вероятно, изменится будущими неделями и месяцами.

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