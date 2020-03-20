Business Insider о пандемии COVID-19: что коронавирус делает с больным каждый день? (видео)

У большинства болезнь похожа на острую форму простуды или гриппа, но в критических случаях она может привести к отказу дыхательных путей.

Сначала может показаться, что это простуда. И так оно может и быть. Но при COVID-19 состояние ухудшается.

Издание Business Insider создало видео, на котором по дням показано, что коронавирус делает с людьми. Также в ролике объясняется, что стоит знать о COVID-19.

Согласно данным Объединенной миссии ВОЗ в Китае, по состоянию на 20 февраля 80% лабораторно подтвержденных случаев заражения были мягкими или средней тяжести. Еще 14% были тяжелыми, а 6% - критическими.

Но для ясности нужно заметить, что мягкий случай заболевания COVID-19 не такой же, как и мягкая простуда. Симптомы все равно будут тяжелыми. Любые проблемы кроме тех, которые требуют помощи с усвоением кислорода, отправляет пациента в эту категорию. Тяжелые случаи требуют дополнительный кислород. А критические характеризуются отказом дыхательных путей либо целой группы органов.

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Симптомы, лечение и протекание заболевания COVID-19 варьируются в зависимости от того, к какой из трех категорий относится случай конкретного пациента. Поэтому давайте рассмотрим, как будет выглядеть болезнь в случае каждого из уровней тяжести.

Может пройти от 4 до 14 дней после контакта с новым коронавирусом, прежде чем появятся первые симптомы. Они могут быть похожи на простуду или обычный грипп. У многих пациентов еще на ранней стадии появляется повышенная температура. Объединенная миссия ВОЗ в Китае фиксировала лихорадку у 80% людей, зараженных COVID-19. Другое исследование за пределами Китая выявило повышение температуры у 44% пациентов на этапе обращения в больницу. Но в 89% оно в конечном итоге появлялось. Однако, были отдельные случаи, которым были присущи определенные гастроэнтерологические симптомы. Диарея, тошнота и дискомфорт в кишечнике могут появиться за несколько дней до появления респираторных симптомов. Но все же это не распространенное явление. Потому что COVID-19 - это респираторная болезнь. Это означает, что в случае большинства пациентов вирус будет от начала и до конца действовать в легких.

С первых дней заражения вирус атакует клетки легких. В частности, он может поразить цилий - похожий на волосинки защитный покров, который существует для защиты дыхательных путей от слизи и пыли. Когда клетки заражаются, они умирают, что подрывает способность тела держать легкие и трахею в чистоте. Воспаление вызывает поражение, а поражение вызывает еще большее воспаление. И этот цикл может продолжаться до тех пор, пока здоровых тканей не останется. Воспаление может объяснить, почему сухой кашель стал одним из самых распространенных симптомов. Это же объяснение касается появления одышки и мокрот.

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Среди других симптомов, которые могут появиться примерно в это же время - это сонливость, боль в горле, головная боль, а также боль в мышцах и насморк. На пятый день пациенты с начальными симптомами могут заметить, что им трудно дышать. Обычно проходит 7 дней, прежде чем человек идет в больницу. В мягких случаях к этому времени обычно наступает облегчение. Но у пациентов со средними или критическими случаями заболевания разовьется пневмония, которая может бить как смертельной, так и тяжелой. Выздоровление таких пациентов может начаться через несколько дней или недель.

Однако, в некоторых тяжелых и критических случаях симптомы могут перерасти в острый респираторный дистресс-синдром (ARDS). ARDS - это болезнь, которая появляется, когда в легких скапливается жидкость. Воспаление провоцирует наплыв иммунных клеток, которые должны атаковать инфекцию. Обычно это происходит в отдельных зараженных местах. Но иногда тело чрезмерно реагирует. Тогда иммунные клетки начинают убивать все на своем пути включая со здоровыми клетками. ARDS часто заканчивается фатально. В критических случаях он может привести к отказу дыхательных путей, что требует активной поддержки жизнедеятельности. И это тот случай, когда пациенты попадают в отделение интенсивной терапии.

Лечение ARDS включает обеспечение дополнительным кислородом и машинную вентиляцию легких. Цель состоит в том, чтобы насытить кровь кислородом, поскольку легкие не могут это сделать. Если эта терапия не срабатывает, легкие становятся слишком наполненными жидкостью, чтобы обеспечивать тело кислородом. Это и есть причина большинства смертей от COVID-19.

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И даже если пациент переживает эту фазу, его легкие могут остаться навсегда пораженными. SARS даже делает дыры в легких некоторых зараженных людей, вызывая так называемый "эффект сот". Такие же последствия наблюдаются и у людей, пострадавших от нового коронавируса. Большинство исследований обнаружили, что люди обычно погибают от COVID-19 за 14-19 дней. А те, кто выздоровел, были выписаны из больниц в среднем за 2,5 недели. Но в большинстве критических случаев выздоровление может затянуться на месяцы.

Пациенты даже на этапе выздоровления могут быть заразными. Такие люди должны сотрудничать со своими врачами и представителями системы здравоохранения, чтобы определить, не представляют ли они угрозу. На данный момент не существует вакцины против коронавируса. Поэтому лучший способ не заболеть - это не контактировать с вирусом. COVID-19 легко передается от человека к человеку через кашель и насморк. Поэтому следует чаще мыть руки, избегать больных людей. Также нужно мыть и дезинфицировать поверхности, которые используются ежедневно. К COVID-19 нужно отнестись серьезно. Но в большинстве случаев заражения люди переживают болезнь. Поэтому оставайтесь чистыми, дома и не паникуйте.