Появились обнадеживающие новости о коронавирусе в Китае (видео)
15:13, 20 марта 2020Зарубежные новости
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А вот в Италии статистика по коронавирусу неутешительная.
В Китае второй день подряд нет ни одного случая заражения коронавирусом
Ни одного случая заражения коронавирусом на материковой части Китая. Поднебесная уже второй день удивляет мир успехами в борьбе с коронавирусом.
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Говорят, болезнь почти одолели, а среди инфицированных лишь несколько десятков приезжих, говорится в сюжете ТСН.
А в Италии статистика неутешительная — жертв коронавирус более 3400. Таким образом, они стали лидерами по количеству умерших от COVID-19 среди остальных стран.
Как сообщалось, по состоянию на утро 20 марта в мире коронавирусом заболели около 244,5 тыс. людей, выздоровели более 86 тыс. человек, умерли более 10 тыс.
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