Появились обнадеживающие новости о коронавирусе в Китае (видео)

А вот в Италии статистика по коронавирусу неутешительная.

Ни одного случая заражения коронавирусом на материковой части Китая. Поднебесная уже второй день удивляет мир успехами в борьбе с коронавирусом.

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Говорят, болезнь почти одолели, а среди инфицированных лишь несколько десятков приезжих, говорится в сюжете ТСН.

А в Италии статистика неутешительная — жертв коронавирус более 3400. Таким образом, они стали лидерами по количеству умерших от COVID-19 среди остальных стран.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 марта в мире коронавирусом заболели около 244,5 тыс. людей, выздоровели более 86 тыс. человек, умерли более 10 тыс.