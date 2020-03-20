В Италии от коронавируса умерла вторая украинка

Украинка 1958 года рождения умерла в больнице города Романо ди Ломбардия.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в итальянской провинции Бергамо в результате инфицирования коронавирусом умерла вторая украинка.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"К сожалению, информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 года рождения. Связь с больницей установлена. Родственники проинформированы", - отметил Погорельцев.

13 марта в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус.

Как сообщал УНИАН, в Италии число умерших от пандемии коронавируса превысило количество зарегистрированных умерших в Китае.