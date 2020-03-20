Появилась информация о смерти украинки в Италии от коронавируса

Эту информацию в МИД пока не подтвердили.

В четверг, 19 марта, сообщили о смерти еще одной украинки в Италии от коронавируса.

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Об этом сообщает глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на Facebook-странице.

По его словам, трагедия произошла в провинции Бергамо. Информацию в МИД пока не подтвердили. Известно, что женщина - Галина из Львовской области.

"Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Италии число умерших от пандемии коронавируса превысило количество зарегистрированных умерших в Китае.