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Появилась информация о смерти украинки в Италии от коронавируса

11:10, 20 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Об этом сообщает глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на Facebook-странице.

По его словам, трагедия произошла в провинции Бергамо. Информацию в МИД пока не подтвердили. Известно, что женщина - Галина из Львовской области. 

"Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - отметил он.

Как сообщал УНИАН,  в Италии число умерших от пандемии коронавируса превысило количество зарегистрированных умерших в Китае.

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