В мире от коронавируса погибли более десяти тысяч человек

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 20 марта.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей.

Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов, сообщает ТСН со ссылкой на Worldometer.

Больше всего инфицированных все еще наблюдают на территории материкового Китая, особенно в эпицентре вспышки инфекции провинции Хубэй. Там заболевания подтвердили более 80,9 тысяч человек. Также в стране зафиксировали 3 248 летальных случаев.

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Впрочем, в последние несколько недель, инфекция в КНР все же пошла на спад. Уже второй раз в стране не подтвердили ни одного локального случая коронавирусной инфекции.

Худшая в мире ситуация за пределами материкового Китая сейчас в Италии, где зафиксировали рекордную смертность. Там от коронавируса погибло уже 3 405 человек, а в целом инфекцию подхватила 41 тысяча человек.

Вторым после Италии по количеству больных является Иран: свыше 18,4 тысячи инфицированных и 1 284 погибших. Также значительный показатель заболевания фиксируют в Испании (18 тысяч инфицированных и 831 погибший), Германии (15 тысяч инфицированных и 44 погибших) и США (14 тысяч инфицированных и 217 погибших).

Во Франции зафиксировали резкий скачок летальных случаев. Сейчас в стране насчитывается почти 11 тысяч больных и 372 погибших. Следующей по количеству случаев Covid-19 является Южная Корея, где инфекцию подхватили 8,6 тысячи человек, 94 из которых погибли. Напомним, там, как и в Китае, инфекция идет на спад.

В Украине тем временем количество больных на коронавирус возросло до 26, из них трое пациентов погибли.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее "чрезвычайной ситуацией международного масштаба", охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.