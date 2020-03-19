В Италии число жертв коронавируса превысило количество умерших в Китае

В Италии от коронавирусной инфекции умерли уже 3 тысячи 405 человек, в Китае - 3 тысячи 245.

В Италии число умерших от пандемии коронавируса превысило количество зарегистрированных умерших в Китае.

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Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на руководителя департамента гражданской защиты и чрезвычайного положения в связи с коронавирусом Анжело Боррелли.

В частности, за последние сутки в Италии количество умерших возросло на 427 человек, до 3 тысяч 405. В Китае число умерших составляет 3 тысячи 245 человек.

Сейчас в Италии 33 тысячи 190 человек инфицированы коронавирусом, что на 4 тысячи 480 больше, чем за прошлые сутки.

Излечились от коронавируса в Италии 4 тысячи 440 человек.

Общее количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 41 тысяча 35 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 марта, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), в Китае количество случаев инфицирования новым коронавируса составляет 81 тысяча 137.