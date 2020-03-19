В Греции от коронавируса умерли 6 человек - СМИ
19:08, 19 марта 2020Зарубежные новости
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На сегодняшний день в Греции подтверждено 464 случая инфицирования коронавирусом.
По оценкам в Греции коронавирусом инфицировано 2-3 тысячи человек / loda.gov.ua
В Греции от инфицирования коронавирусом умерли 6 человек.
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Как сообщает Reuters, координатор Минздрава Сотирис Циодрас заявил, что, по оценкам, в Греции коронавирусом инфицированы 2-3 тысячи человек.
Точное количество инфицированных постепенно подтверждается после тестов. Сейчас в этой стране подтверждено 464 случая инфицирования и зарегистрировано 6 смертей.
Он добавил, что 19 человек вылечились.
По состоянию на 18 марта инфицированных было 418.
Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта было зафиксировано 218 тыс. 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли 8 тыс. 810 человек. Излечились 84 тыс. 113 человек.
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