В Греции от коронавируса умерли 6 человек - СМИ

На сегодняшний день в Греции подтверждено 464 случая инфицирования коронавирусом.

В Греции от инфицирования коронавирусом умерли 6 человек.

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Как сообщает Reuters, координатор Минздрава Сотирис Циодрас заявил, что, по оценкам, в Греции коронавирусом инфицированы 2-3 тысячи человек.

Точное количество инфицированных постепенно подтверждается после тестов. Сейчас в этой стране подтверждено 464 случая инфицирования и зарегистрировано 6 смертей.

Он добавил, что 19 человек вылечились.

По состоянию на 18 марта инфицированных было 418.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта было зафиксировано 218 тыс. 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли 8 тыс. 810 человек. Излечились 84 тыс. 113 человек.