Китайские ученые прогнозируют окончание эпидемии в стране нового коронавируса - СМИ

В то же время все большее число стран готовится к худшему сценарию, при котором эпидемия COVID-19 завершится не ранее чем к следующему году.

Китайские ученые и эксперты в сфере здравоохранения прогнозируют окончание эпидемии в стране нового коронавируса, не соглашаясь с предупреждениями о том, что болезнь может стать сезонной или что более смертоносная “вторая волна” эпидемии может обрушиться позднее в этом году.

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Как сообщает Reuters, поскольку пандемия продолжает распространяться за пределами Китая, все большее число стран готовится к худшему сценарию, при котором эпидемия завершится не ранее чем к следующему году.

Однако медицинские эксперты в Китае высказали уверенность, что принятые в стране строгие меры по сдерживанию эпидемии достаточно эффективны для того, чтобы взять вспышку заболевания под полный контроль, по крайней мере, внутри страны, в течение нескольких недель.

Несмотря на опасения о “завезенных” из-за рубежа случаях, специалисты говорят, что Китай в состоянии ликвидировать вспышку COVID-19 так же, как он ликвидировал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. В конечном итоге атипичная пневмония была остановлена после того, как правительство ввело строгие меры диагностики и карантина.

Так, заместитель директора Института цитобиологии Китая Гао Чжэнлян сообщил изданию Youth Daily, что в настоящее время страна сделала “99 из 100 шагов”, необходимых для победы над распространением коронавируса, хотя и предупредил, что, если инфекция выйдет из-под контроля в других странах, это “может снизить ценность затрат и жертв, принесенных Китаем”.

В городе Ухань, очаге вспышки, 18 марта впервые с начала эпидемии не было зафиксировано новых случаев “внутренней” передачи вируса. Однако “завезенные” случаи достигли рекордного уровня - 34. При этом в течение пяти дней подряд их число превосходило число случаев передачи инфекции внутри страны.

Директор Института молекулярной биологии при Университете Квинсленда Иэн Хендерсон сказал, что действия Китая по сдерживанию распространения вируса были “экстраординарными”, но может произойти вторая вспышка - на этот раз завезенная.

“(Что) остается возможным, так это то, что по мере ослабления контроля над изоляцией в Китае, когда население все еще восприимчиво к вирусу, вирус может вспыхнуть, если он не был уничтожен где-то еще”, - сказал он.

Вместе с тем некоторые эксперты предполагают, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием наряду с обычным гриппом.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением коронавируса.

В мире по состоянию на утро 19 марта было зафиксировано 218 тыс. 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли 8 тыс. 810 человек. Излечились 84 тыс. 113 человек. В частности, в Китае насчитывалось 81 тыс. 137 инфицированных COVID-19, умерших – 3 тыс. 130.

На сегодняшний день вУкраине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них - летальные.