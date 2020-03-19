Washington Post: Грипп исчезает с потеплением, а что будет с коронавирусом?

Ученые не могут сказать наверняка, повлияет ли более сухая и теплая погода на эпидемию, но есть и причины ожидать такого эффекта.

В умеренном климате вспышка сезонного гриппа обычно происходит зимой, а затем сокращается с приходом весны. Но что будет с COVID-19, болезнью, которую вызывает новый коронавирус? Обуздает ли ее приход теплой погоды в северном полушарии?

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что во время телевизионного обращения президент США Дональд Трамп сделал на это ставку, сказав, что апрельское солнце может отогнать беду. Но эксперты в сфере здравоохранения говорят, что реальность намного сложнее. Только потому, что сезонный грипп отступает со сменой поры года, не означает, что другие респираторные болезни будут вести себя так же. Хотя некоторые признаки указывают на то, что это вполне вероятно.

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Действительно ли климат - это фактор для коронавируса? Говорить об этом еще рано. Новый вирус заразил более 120 тысяч человек по всему миру. Но он появился в центральной части Китая лишь в конце прошлого года. 5 марта эксперты ВОЗ сказали, что нет причин верить, что температура как-то повлияет на эпидемию. Однако, это тема достойна исследования.

Есть ли сейчас хоть какие-то доказательства, что теплая погода может повлиять на эпидемию? Небольшое количество исследователей подготовило анализы на эту тему, однако все они еще не были опубликованы в научных журналах из-за необходимости проведения проверки экспертами, которые работают в одной сфере с авторами.

Две группы исследователей пришли к выводу, что места, где коронавирус закрепился больше всего, в частности Ухань, Милан и Сиэтл, имеют коечто общее - это умеренная влажность и температурный режим. Другое исследование указывает на то, что зимняя температура в этих городах варьируется в районе от 5 до 11 градусов по Цельсию.

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Другие исследователи, которые оценили эпидемии в 100 китайских городах, выявили закономерность, согласно которой более высокие температуры и высокая относительная влажность сильно сокращают передачу COVID-19. В это время, другие ученые в США пришли к выводу, что сама только погода не сократит количество случаев заражения коронавирусом.

Почему же грипп исчезает с потеплением? В умеренных регионах грипп - это в основном зимнее явление. А в тропических и субтропических широтах его вспышка наблюдается в сезон дождей. Существует ряд теорий относительно причин такого поведения. Существуют доказательства, что холод, сухой воздух и влажные условия способствуют передачи гриппа. Когда погода холодная и идут дожди, люди склонны скапливаться в помещениях, помогая распространению вирусов. В свою очередь, когда погода хорошая, они больше проводят времени на улице и сокращают возможности вируса. Существует также вероятность того, что летом в человеческом организме растет уровень меланина и витамина D, что идет на пользу иммунной системе. Поэтому вирус отступает с потеплением, ведь уровень его заразности падает.

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Влияет ли погода на SARS? В 2002-2003 годах эпидемия тяжелого острого респираторного синдрома действительно ослабла летом. Однако, вполне вероятно, что погода здесь ни к чему.

"SARS не умирает от естественных причин. Его убило чрезвычайно интенсивное вмешательство системы здравоохранения в городах материкового Китая, а также в Гонконге, Вьетнаме, Тайланде, Канаде", - считает гарвардский эпидемиолог Марк Липситч.

Он напоминает, что власти тоже отправляли в карантин зараженных и всех, с кем они контактировали. По мнению Липситча, стратегия сработала, потому что симптомы были очевидны сразу. В случае с новым коронавирусом, зараженные люди могут разносить заразу, не страдая при этом от симптомов.