У главного переговорщика ЕС по Brexit обнаружили коронавирус
Руководитель переговорной группы Европейского Союза по выходу Великобритании из объединения Мишель Барнье инфицировался коронавирусом COVID-19.
Об этом он сам сообщил у себя в Twitter.
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"Хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо, в хорошем настроении. Придерживаюсь всех необходимых указаний, как и мои сотрудники", – написал Барнье.
Следует отметить, что переговоры относительно будущих отношений Великобритании и Евросоюза отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано свыше 218,8 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, количество жертв превысило 8,8 тысячи человек.