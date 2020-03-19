У главного переговорщика ЕС по Brexit обнаружили коронавирус

Мишель Барнье заверил, что чувствует себя хорошо и выполняет все указания.

Руководитель переговорной группы Европейского Союза по выходу Великобритании из объединения Мишель Барнье инфицировался коронавирусом COVID-19.

Об этом он сам сообщил у себя в Twitter.

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"Хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо, в хорошем настроении. Придерживаюсь всех необходимых указаний, как и мои сотрудники", – написал Барнье.

Следует отметить, что переговоры относительно будущих отношений Великобритании и Евросоюза отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано свыше 218,8 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, количество жертв превысило 8,8 тысячи человек.