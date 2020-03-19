Тела умерших от коронавируса в Италии вывозят военными грузовиками (видео)

В Бергамо сейчас находится украинский футболист Руслан Малиновский.

Власть Италии привлекла к вывозу тел умерших от коронавируса из Бергамо армию из-за перегрузки работы погребальных служб.

Видео военной колонны на камеру мобильного сняли с окна местные жители. Грузовики двигались по дороге и убрали с городского кладбища гробы.

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Официальный представитель армии Италии подтвердил, что к вывозу умерших в соседние провинции привлекли 15 спецавтомобилей и 50 солдат, передает Reuters.

В среду в Италии зафиксировали наибольшее в истории количество случаев смерти от коронавируса за день – 475, общее количество – более 3 тысяч.

Ломбардия, где находится Бергамо, считается одной из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса провинцией. Сейчас там зарегистрировано более 4 тысяч случаев инфицирования.

Стоит заметить, что в Бергамо находится полузащитник Сборной Украины Руслан Малиновский.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.