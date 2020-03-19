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"Кому-то будет на руку": Лукашенко назвал коронавирус психозом

11:38, 19 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Как пишет Белта, об этом он сказал, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса. 

"Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред", - сказал Лукашенко.

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Он также констатировал, что быстрое распространение заболевания позволило "встряхнуть" белорусскую систему здравоохранения, особенно вирусологов и эпидемиологов. "Хорошо, что мы с советских времен сохранили эту систему. А так мы людей лечим, а что там с эпидемиологической обстановкой? Этот психоз заставил нас как-то встряхнуться и в этом направлении поработать", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко поделился советами по профилактике коронавируса.

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