"Кому-то будет на руку": Лукашенко назвал коронавирус психозом
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает коронавирус из Китая психозом.
Как пишет Белта, об этом он сказал, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране.
По его словам, люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса.
"Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред", - сказал Лукашенко.
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Он также констатировал, что быстрое распространение заболевания позволило "встряхнуть" белорусскую систему здравоохранения, особенно вирусологов и эпидемиологов. "Хорошо, что мы с советских времен сохранили эту систему. А так мы людей лечим, а что там с эпидемиологической обстановкой? Этот психоз заставил нас как-то встряхнуться и в этом направлении поработать", - пояснил он.
Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко поделился советами по профилактике коронавируса.