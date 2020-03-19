"Кому-то будет на руку": Лукашенко назвал коронавирус психозом

По его словам, быстрое распространение заболевания позволило "встряхнуть" белорусскую систему здравоохранения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает коронавирус из Китая психозом.

Как пишет Белта, об этом он сказал, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса.

"Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред", - сказал Лукашенко.

Читайте также"Так кто от кого должен закрываться?": Лукашенко отреагировал на решение РФ по границе с Беларусью

Он также констатировал, что быстрое распространение заболевания позволило "встряхнуть" белорусскую систему здравоохранения, особенно вирусологов и эпидемиологов. "Хорошо, что мы с советских времен сохранили эту систему. А так мы людей лечим, а что там с эпидемиологической обстановкой? Этот психоз заставил нас как-то встряхнуться и в этом направлении поработать", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко поделился советами по профилактике коронавируса.