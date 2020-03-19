Во Франции от коронавируса умерли уже более 260 человек

Количество инфицированных COVID-19 выросло до 9 тыс. 134 человек.

Во Франции от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли уже 264 человека.

Как сообщает телеканал France 24, вечером 18 марта генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что количество случаев инфицирования людей коронавирусом в стране выросло до 9 тыс. 134, что на 18% больше, чем в предыдущее сутки, когда число инфицированных составило 7 тыс. 730.

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Как отметил Саломон, 931 человек находится в тяжелом состоянии.

За последние сутки во Франции количество умерших от инфицирования новым коронавирусом выросло почти на 51% - зафиксировано 89 смертей. Таким образом в стране от COVID-19 скончались 264 человек.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 тыс. 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли - 8 тыс. 810 человек. Вылечились - 84 тыс. 113 человек.

В Украине диагностировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.