В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

При этом пожилая женщина имела целый ряд хронических заболеваний.

В инфекционной больницы Москвы умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.

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"Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии", — заявили в штабе.

"Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию", - сообщил главный врач московской инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен - все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельных. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.