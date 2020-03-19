Названы неизвестные ранее симптомы коронавируса

Большинство заразившихся жаловались на потерю вкуса и обоняния.

Немецкий врач-вирусолог Хендрик Стрик из Института вирусологии в Бонне назвал симптомы коронавируса, о которых ранее не говорилось.

Он опросил пациентов, подвергшихся заражению COVID-19, и сделал любопытный вывод, пишет MedikForum.

Как выяснилось, две трети больных жаловались на потерю вкуса и обоняния в самом начале заболевания. Такое состояние продолжалось несколько дней. Треть инфицированных отмечала расстройство стула.

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"Диарея также встречалась у инфицированных людей в 30 процентах случаев, что чаще, чем считалось ранее", - говорит Хендрик Стрик.

При этом он отметил, что у большинства зараженных были замечены очень незначительные признаки заболевания, которые ранее роднили COVID-19 с простудой или гриппом – температура и насморк.

"Результаты китайского исследования, проведенного в городе Шэньчжэнь, также свидетельствуют о том, что у 91% инфицированных людей наблюдаются симптомы от слабых до умеренных, с сухим кашлем и, возможно, лихорадкой", - пояснил вирусолог.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 тыс. 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.