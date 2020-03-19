В Британии закроют на карантин школы из-за коронавируса

Правительство приняло такое решение, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о закрытии школ, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что школы намерены закрыть уже в эту пятницу, 20 марта, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

По словам Джонсона, школы будут закрытыми "для подавляющего большинства учеников, до дальнейшего уведомления".

Согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), в Британии зафиксировано 2 644 случая заражения коронавирусом, умер от коронавирусной инфекции 71 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 марта в мире зафиксировано свыше 218,8 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, количество жертв превысило 8,8 тысячи человек.