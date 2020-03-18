В Италии от коронавируса умерло уже почти три тысячи человек

В настоящее время в этой стране около 29 тысяч человек инфицированы коронавирусом.

В Италии количество людей, умерших от коронавирусной инфекции, увеличилось до 2 тыс. 978 человек.

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Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на главу департамента гражданской защиты и чрезвычайного положения в связи с коронавирусом Анжело Боррелли.

Он заявил, что за последние сутки умерли 475 человек.

В то же время 4 тыс. 25 человек излечились и, в частности, за последние сутки число таких людей составляет 1 тыс. 84 человека.

Сейчас в Италии 28 тыс. 710 человек инфицированы коронавирусом. За последние сутки эта цифра увеличилась на 2 тыс. 648 человек.

При этом, общее количество лиц, которые вылечились от коронавируса в Италии, составляет 35 тыс. 713 человек.