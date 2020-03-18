Как уберечься во время пандемии COVID-19: основные советы в виде инфографики

Помните, что руки стоит мыть настолько часто, насколько это возможно.

Американская ученая Нелл Уотсон читала лекцию на посвященном коронавирусу саммите. Она рассказала, как не заразиться во время пандемии COVID-19.

Читайте такжеКак сделать антисептик для рук дома: простые рецепты (видео)

Издание "Буквы" перевело ее рекомендации и привело инфографику на эту тему. УНИАН рассказывает о важнейшем из этого в виде иллюстраций.

Пути передачи коронавируса

Существует три пути распространения вируса – воздушно-капельный (чихание и кашель), контактный (коснулись чего-то - и тогда коснулись слизистых оболочек на своем теле). Также мы до сих пор не знаем, передается ли вирус через фекалии (линк на научную статью на английском). На всякий случай, опускайте крышку унитаза, когда смываете и старайтесь избегать общественных уборных.

О масках

Когда человек кашляет или чихает в маске, частицы влаги не разлетаются сильно. Поскольку в мире сейчас существенный дефицит медицинских масок, имеет смысл надевать маску на больного человека – и обходиться без масок тем, кто пока не заболел. Если в помещении 10 человек и один из них кашляет или чихает – маску надо надевать прежде всего на него. Тогда у остальных значительно выше шансы не заразиться.

Вы можете сделать маску и своими руками. Как - читайте в материале УНИАН.

О бороде и усах у мужчин

Джентельменам, у которых есть бороды, советуют минимум подрезать их до небольших ус, чтобы любая маска, которую вы носите, хорошо на вас сидела и была в принципе эффективной. Также помните, что борода – комфортное место для существования и размножения микробов, в том числе вирусов.

О том, как правильно мыть руки

Пожалуйста, помните, что руки стоит мыть настолько часто, насколько это возможно. Светлые пятна на изображении ниже – микробы. 30 секунд качественного мытья – и вы видите разницу.

Если нет других вариантов, можете использовать обеззараживатель для рук. Но если есть доступ к мылу и воде – выбирайте их: они в три раза эффективнее. Если в зоне доступа – только обеззараживатель (например, вы где-то на улице) – держите руки влажными настолько долго, насколько это возможно. Так больше микробов погибнут.

Если купить антисептик вы не смогли – можете приготовить его собственноручно. УНИАН писал, как это сделать.

Постарайтесь избежать рукопожатий. Это сложно в обществе, где от вас этого ждут – но ведь есть столько альтернативных способов, как можно поздороваться.

Также можете окутать поверхности, которых часто касаетесь, медной фольгой. На меди микробы и вирусы долго не живут – и COVID, если туда попадет, исчезнет в течение примерно четырех часов.