The Guardian: В Китае заметили, что японское лекарство от гриппа "эффективно" убивает коронавирус

Но в Японии не спешат соглашаться с такими выводами и отмечают, что действие препарата довольно ограничено.

В Китае медицинские органы сообщили, что лекарство, которое в Японии используют для лечения новых штаммов гриппа, оказалось эффективным при лечении пациентов с коронавирусом.

Как пишет The Guardian, чиновник китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь сказал, что препарат под названием favipiravir, разработанный компанией из структуры Fujifilm, показал положительные результаты во время клинических испытаний в Ухане и Шэньчжэне при участии 340 пациентов.

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"Он имеет высокий уровень безопасности и, очевидно, эффективный при лечении", - сказал Чжан.

У пациентов в Шэньчжэне, которые получили японский препарат, через четыре дня не обнаружили коронавирус. В это время, анализы пациентов, которые не употребляли это лекарство, становились отрицательными только через 11 дней. Вдобавок, рентгеновские снимки подтвердили положительные изменения в состоянии легких 91% людей, которые принимали fapiravir.

Компания Fujifilm Toyama Chemical, которая разработала препарат в 2014 году, отказалась давать комментарии относительно китайского заявления. Врачи в Японии используют это лекарство в клинических исследованиях, применяя его в случаях пациентов с мягкими симптомами, надеясь, что это не позволит вирусу размножаться в теле зараженных.

Однако, источник в министерстве здравоохранения Японии сообщил, что препарат не столь эффективен для лечения пациентов с тяжелыми симптомами.

"Мы дали это лекарство 70-80 людям, но он, похоже, не подействовал так хорошо, когда вирус уже размножился", - сказал собеседник издания.

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Такие же ограничения были обнаружены в исследованиях, во время которых пациентов лечили сочетанием из антиретровирусных средств против ВИЧ, таких как lopinavir и ritonavir.

Издание пишет, что fapiravir от начала разрабатывали для лечения гриппа. Поэтому понадобится одобрение правительства Японии, чтобы его начали использовать в борьбе с COVID-19. Источник сказал The Guardian, что это произойдет не раньше мая.

"Если результаты клинических исследований задержатся, то и решение может появиться позднее", - добавил собеседник издания.