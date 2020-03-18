Авторитетный польский врач покончил с собой после заражения коронавирусом – СМИ

Медик на прошлой неделе вернулся в Польшу с зарубежного отдыха, у него выявили коронавирус.

В больнице польского города Кельце скончался профессор Войцех Ракита, консультант гинекологии и акушерства. По неофициальным данным, он покончил с собой.

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Об этом сообщает «Наша Ніва», ссылаясь на Wyborcza. Утверждается, что профессор Ракита на прошлой неделе вернулся в Польшу с зарубежного отдыха. У него выявили коронавирус. В больнице заверили, что у него не было контактов с пациентами в последнее время.

Мужчине было 54 года. С 2012 года он заведовал клиникой гинекологии и акушерства, с перерывами был воеводским консультантом по гинекологии и акушерству.

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Количество умерших возросло до 7 948 человек. В то же время выздоровели от болезни 81 950 человек.