Science: Южная Корея быстро избавляется от коронавируса, но в чем секрет?

Сеул развернул наиболее эффективную и самую дорогую программу диагностики и профилактики в мире, но его борьба с болезнью еще не окончена.

Европа стала эпицентром пандемии COVID-19. Случаев заражения и смертей все больше в Италии, Испании, Франции и Германии. А многие страны ввели ограничения и закрыли свои границы. Тем временем, США, споткнувшись о задержки в поставках и неисправности средств для проведения тестов, лишь пытаются понять, каким будет их груз из-за COVID-19. Хотя эксперты убеждены, что Америка на том же пути, что и страны Европы.

На фоне этих жестких тенденций, Южная Корея стала символом надежды и моделью для подражания. Страна с 50-миллионным населением смогла решительно замедлить свою эпидемию. Сегодня она сообщила лишь о 74 новых случаях заражения. И это очень мало в сравнении с пиковыми 909 случаями, зафиксированными в Южной Корее 29 февраля, - пишет журнал Science.

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Сеул сделал это без изоляции целых городов или любых других авторитарных мер, которые помогли Китаю взять эпидемию под контроль.

"Южная Корея - демократическая республика. Мы чувствуем, что блокировка - это не разумный выбор", - сказал инфекционист из Корейского университета Ким Ву-Джу.

Южнокорейский успех может стать уроком для других, а также предупреждением о том, что даже после сокращения количества случаев, стране нужно еще побороться за восстановление. За успехом Южной Кореи стоит самая дорогая и наилучше организованная программа проведения тестов в мире, которую дополнили масштабные усилия по изоляции инфицированных людей, а также отслеживание и помещение под карантин всех, с кем они контактировали. Сеул проверил на коронавирус более чем 270 тысяч человек. Таким образом, на каждый миллион населения приходится 5200 тестов. И это самый высокий показатель в мире за исключением крошечного Бахрейна, о чем свидетельствуют данные сайта Worldometer. США до сих пор проводили 74 теста на миллион населения. Это подтверждает информация американского Центра контроля и профилактики заболеваний.

По словам исследователя новых инфекционных заболеваний Университета Нового Южного Уэльса Раины МакИнтайер, опыт Южной Кореи показывает, что "масштабные диагностические возможности - это ключ к эпидемиологическому контролю".

"Отслеживание контактов тоже очень влияет на контроль эпидемии, так же как и изоляция случаев", - сказала она.

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Однако, удастся ли Сеулу сохранить свой успех, не известно. Количество новых заражений радикально сокращается из-за титанических усилий в расследовании массивного кластера из более чем 5 тысяч случаев (это 60% от общего количества в стране), связанных с Церковью Иисуса Христа Синчонджи. Теперь тайная, мессианская секта сворачивает свою деятельность. Но, как объяснил инфекционист из Сеульского национального университета О Мюн-Дон, благодаря этим усилиям "нам не пришлось жестко закрывать части Кореи".

Теперь появляются новые кластеры. С прошлой недели власти сообщили о 129 новых случаях заражений, большинство из которых связаны с колл-центром в Сеуле.

"Это может быть источником распространения в общине", - сказал Ким Ву-Джу, напомнив, что столица страны и провинция, в которой она расположена, остаются домом для 23 миллионов людей.

Южная Корея усвоила урок о важности готовности через тяжелый опыт. В 2015 году южнокорейский бизнесмен вернулся домой с ближневосточным коронавирусным респираторным синдромом (MERS). Он заболел после того, как побывал в трех странах на Ближнем Востоке. Мужчину осмотрели в трех южнокорейских больницах, прежде чем обнаружили у него MERS и изолировали. Но к тому времени он уже запустил цепь распространения инфекции, вызвав заражение 186 человек и смерть еще 36. Среди пострадавших были госпитализированные с другими недугами пациенты, а также посетители и медицинский персонал больниц. После отслеживания, проведения тестов и отправки в карантин 17 тысяч человек эпидемию удалось остановить. На это понадобилось два месяца. Тень эпидемии напугала страну и навредила экономике.

"Этот опыт показал, что лабораторные тесты критически важны для контроля новых инфекционных болезней", - сказал Ким Ву-Джу.

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"Опыт с MERS точно помог нам улучшить профилактику и контроль заражений в больницах", - добавил О Мюн-Дон. Он отметил, что до этого времени в Южной Корее не было сообщений о врачах или других медработниках, которые бы заболели из-за COVID-19.

Законодательство, принятое после MERS, дало правительству право собирать данные о мобильных телефонах, кредитных картах, а также другую информацию о тех, у кого обнаружили опасный вирус. Это помогло определить их передвижение и контакты за последнее время. Эту информацию без идентификаторов личности распространяют через социальные сети, что позволяет другим увидеть, пересекались ли их пути с зараженными людьми.

После появления нового коронавируса в Китае, корейский Центр контроля и профилактики болезней (KCDC) начал срочно разрабатывать собственные тесты и сотрудничать с производителями диагностических средств, чтобы как можно скорее появились коммерческие средства для проверки. Первый южнокорейский тест был одобрен 7 февраля, когда в стране было лишь несколько случаев заражения. Его разослали во все региональные центры. Через 11 дней после того тест 61-летней женщины оказался положительным. Этот случай называют "Делом 31". Как оказалось, 9 и 16 февраля она побывала на богослужении в церкви Синчонджи в городе Тэгу за 240 километров от Сеула, когда она уже чувствовала себя немного больной. Во время службы около 500 верующих сидели бок о бок на полу в течение двух часов.

Всего за следующие 12 дней в Южной Корее обнаружили более 2900 новых случаев заражения. Большинство из пострадавших были членами церкви Синчонджи. Только 29 февраля KCDC сообщило о более 900 новых случаях, таким образом общее количество выросло до 3150. Южная Корея стала страной с крупнейшей эпидемией после материкового Китая. Ким Ву-Джу объяснил, что вспышка превзошла диагностические возможности KCDC. А 130 детективов ведомства не справлялись. Отслеживание контактов было сосредоточено на кластере церкви Синчонджи, в котором 80% тех, у кого наблюдались респираторные симптомы, оказались зараженными коронавирусом. В других кластерах этот показатель составлял лишь 10%.

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Госпитализация пациентов из групп риска была приоритетной. Людей с умеренными симптомами отправляли в специально выделенные центры корпораций для обучения и помещения, предоставленные государственными институтами. Им предоставляли базовую медицинскую поддержку и надзор. Те, кто выздоровел и чьи тесты дважды были отрицательными, могли идти домой. Люди, которые вступали в контакт с зараженными и пациенты с минимальными симптомами, у членов семьи которых не было хронических заболеваний, проводили в самоизоляции две недели. Местная команда надзора звонила дважды в день, чтобы убедиться, что пациенты придерживаются карантина, а также чтобы расспросить о симптомах. Нарушителей карантина штрафовали на три миллиона вон (2500 долларов). При повторном нарушении наказание усиливалось до 10 миллионов вон и года в тюрьме.

Через все эти усилия, в регионе Тэгу-Кьонбук закончилось место для серьезно больных. Четверо людей, изолированных дома из-за нехватки коек в больнице, попали в реанимацию, когда их состояние резко ухудшилось. Их спасти не удалось. Вместе с тем, количество новых случаев сократилось за последние две недели. Этому поспособствовало также добровольное "социальное дистанцирование" как в регионе Тэгу-Кьонбук, так и по всей стране.

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Правительство советует людям носить маски, мыть руки, избегать толп и встреч, работать удаленно, а также проводить богослужения в интернете вместо походов в церковь. Гражданам с жаром и респираторными болезнями приказали оставаться дома и следить за своими симптомами на протяжении 3-4 дней. Кластер Синчонджи удалось взять под контроль менее чем через месяц после "Дела 31". Однако, появляются другие кластеры. В 20% случаев остается загадкой, как люди были заражены. Это означает, что до сих пор происходит необнаруженное распространение инфекции в общине.

Правительство надеется взять под контроль новые кластеры так же, как и в случае Синчонджи. Национальные возможности диагностики увеличились до 15 тысяч тестов в день. Были запущены 43 мобильных диагностических станции по всей стране. Эту концепцию теперь копируют в США, Канаде и Великобритании. В первые недели марта Министерство внутренних дел Южной Кореи также запустило приложение для смартфонов, который может следить за людьми в карантине и собирать данные об их симптомах.