В Италии допускают продолжение "более жесткого" карантина - СМИ

На сегодня в Италии запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми минимум до 3 апреля.

Беспрецедентные карантинные меры, введенные в Италии с целью остановки распространения коронавируса, могут быть продлены, если появление новых случаев инфицирования не замедлится.

Как сообщает Reuters, на прошлой неделе власти Италии приказали закрыть рестораны, бары и большинство магазинов до 25 марта, а школы и университеты - до 3 апреля.

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Также до 3 апреля всем итальянцам необходимо оставаться дома, передвигаться могут лишь те, у кого есть серьезная потребность.

В то же время, с момента вступления в силу ограничений 12 марта, количество новых случаев инфицирования в Италии возросло более чем в два раза - 31 тыс. 506 человек, а количество смертей увеличилось более чем втрое - до 2 тыс. 503.

Министр инфраструктуры Италии Паола де Микели заявила: «Я не знаю, будут ли продлены меры по 3 апреля. Мы примем решение, отталкиваясь от статистики и событий. Я не могу это исключать. Мы увидим в ближайшие дни».

В то же время, в провинции Ломбардия ответственный чиновник за социальное обеспечение считает, что даже более жесткие меры могут понадобиться, чтобы остановить тенденцию увеличения инфицированных коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, власти Италии с целью остановить распространение нового коронавируса ввели карантинные меры по всей стране. В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми минимум до 3 апреля.

Передвигаться могут только те, у кого есть серьезная и неотложная потребность, связанная с работой или семейными обстоятельствами.

На железнодорожных станциях введен температурный контроль пассажиров. Круизным кораблям запрещено заходить в большинство портов.