Впервые после убийства Кеннеди: в Лас-Вегасе из-за коронавируса закрывают все казино

Все учреждения должны прекратить работу к полудню 18 марта.

В Лас-Вегасе впервые с момента убийства экс-президента США Джона Кеннеди из-за коронавируса закрываются все казино.

Об этом заявил губернатор штата Стив Сисолак, пишет Las Vegas Sun.

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По его словам, на 30 дней будут закрыты все развлекательные заведения американского штата Невада, в том числе казино в Лас-Вегасе, а также бары, кинотеатры, фитнес-клубы, торговые центры.

Все учреждения должны прекратить работу к полудню 18 марта.

Отмечается, что в последний раз казино в Лас-Вегасе закрывали 25 ноября 1963 года в связи с похоронами убитого президента США Джона Кеннеди.

"Мы без сомнения должны пойти на этот шаг ради здоровья и безопасности жителей Невады. Пожалуйста, оставайтесь дома", - заявил Сисолак.

На сегодня в Неваде выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в США случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зарегистрированы во всех 50 штатах.