Франция мобилизовала армию для эвакуации больных COVID-19 на военные объекты

Армия Франции также готовится к созданию полевого госпиталя с 30 отделениями интенсивной терапии.

Во Франции новых инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 перевозят в военные госпитали, чтобы облегчить нагрузку на больницы на востоке страны, где продолжают бороться со вспышкой опасной болезни.

Об этом пишет Reuters.

Решение перевезти пациентов в отделение интенсивной терапии города Тулон, где размещены несколько военных госпиталей, принято врачами в связи с сообщениями о том, что система находится на критическом уровне.

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«В течение последних трех дней мы были охвачены чрезвычайным положением и постоянным потоком пациентов, которые должны быть госпитализированы», – говорится во внутренней записке от врача, находящегося в эпицентре вспышки.

Армия Франции также готовится к созданию полевого госпиталя с 30 отделениями интенсивной терапии.

Как сообщал УНИАН, Восточная Франция пострадала из-за вспышки COVID-19 больше всего. Местные медики ежедневно регистрируют по 10 новых случаев, заявляют о нехватке защитных костюмов и масок, росте количества инфицированных сотрудников. Они говорят, что вскоре придется решать, кому из пациентов будут предоставлять приоритет.

Из-за чрезвычайной ситуации президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил о «войне за здоровье». Правительство приказало армии использовать военную «систему Морфея»: больных будут доставлять специальными самолетами, которые использовали в зонах конфликта в Афганистане и Косово для эвакуации военных.