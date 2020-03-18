Американские больницы предлагают тест на коронавирус, не выходя из машины (видео)
10:22, 18 марта 2020Зарубежные новости
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У водителя берут мазок из носа и отправляют анализы в лабораторию.
Услугу уже ввели в штатах Техас и Флорида / скриншот
Американские больницы предлагают тест на коронавирус, не выходя из машины.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Услугу уже ввели в штатах Техас и Флорида, чтобы в случае выявления больного минимизировать его контакты с другими людьми.
У водителя берут мазок из носа и отправляют анализы в лабораторию. Результат - через несколько часов.
Проверяют не всех, а только группы риска – в частности, пожилых людей, больных с серьезными симптомами или медиков, или по направлению от врача.
В больницах говорят, регистрируются тысячи людей, а проверить могут только две сотни за сутки.
Американские больницы предлагают тест на коронавирус, не выходя из машины
Как сообщал УНИАН, в США случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зарегистрированы во всех 50 штатах.
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