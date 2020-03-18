Американские больницы предлагают тест на коронавирус, не выходя из машины (видео)

У водителя берут мазок из носа и отправляют анализы в лабораторию.

Американские больницы предлагают тест на коронавирус, не выходя из машины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Услугу уже ввели в штатах Техас и Флорида, чтобы в случае выявления больного минимизировать его контакты с другими людьми.

У водителя берут мазок из носа и отправляют анализы в лабораторию. Результат - через несколько часов.

Проверяют не всех, а только группы риска – в частности, пожилых людей, больных с серьезными симптомами или медиков, или по направлению от врача.

В больницах говорят, регистрируются тысячи людей, а проверить могут только две сотни за сутки.

Как сообщал УНИАН, в США случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зарегистрированы во всех 50 штатах.