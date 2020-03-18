В стране в настоящее время подтвердили 30 случаев заболевания.

В Молдове зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Об этом в среду сообщила на брифинге министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну, передает Point.md.

Она рассказала, что умершей пациентке был 61 год, она страдала другими хроническими заболеваниями. Последние два дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а врачи боролись за ее жизнь.

"Мы боролись за ее жизнь 4 дня и ночи. Но к сожалению, этой ночью пациентка скончалась от остановки сердца. Женщина вернулась из Италии и несколько дней провела в родном селе. Село сейчас на карантине. Многие жители находятся под наблюдением. Вот к чему приводит несоблюдение режима", - сказал директор Республиканской клинической больницы Анатолий Чуботару.

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В настоящее время в стране официально зафиксированы 30 случаев заражения COVID-19.

Как сообщал УНИАН, вчера в Молдове ввели чрезвычайное положение на 60 дней из-за коронавируса.