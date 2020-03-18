ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

В ВОЗ рекомендуют принимать парацетамол, а не ибупрофен.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют принимать при подозрении на коронавирус популярный противовоспалительный препарат ибупрофен.

Вместо него следует применять парацетамол, заявил представитель организации Кристиан Линдмайер, пишет Welt.

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По его словам, препарат не следует употреблять без консультаций с врачом, так как сейчас продолжаются исследования возможных негативных последствий его приема для заболевших COVID-19.

"Мы рекомендуем парацетамол, а не ибупрофен", — сказал Линдмайер.

Ранее в Минздраве Франции заявляли, что прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств может усугубить заболевание коронавирусом.