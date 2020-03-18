"Ситуация критическая, нет мест в реанимации": украинка рассказала о коронавирусе в Италии

Украинка отметила, что в продуктовых магазинах можно купить все, нет дефицита товаров.

В Италии в связи с карантином из-за коронавируса власть пошла на беспрецедентные ограничительные меры, в стране не хватает врачей, мест в реанимациях и защитных масок.

Об этом рассказала жительница Ломбардии Людмила Абросимова, комментируя ситуацию с COVID-19 в Италии, передает «Обозреватель».

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"Недавно ввели такой запрет, что мы не можем выезжать из города в другой город, даже если это маленький городок. Я живу в городке, в котором 13 тыс. жителей. До соседнего 8 км. Чтобы поехать в соседний город, надо иметь с собой сертификат, который удостоверяет, откуда и куда я еду, по какой причине, почему именно. Если моя причина неважна - например, решила поехать к сестре - то меня будут штрафовать, на меня будут писать заявления в полицию", - рассказала Абросимова.

По ее словам, штрафы за нарушение режима карантина составляют около 200 евро.

В супермаркетах итальянцев заставляют надевать перчатки и маски, а кто хочет, даже очки. В Ломбардии введены ограничения на работу транспорта, закрыты все кафе, "все, что можно было закрыть". Работают только супермаркеты и аптеки, сообщила очевидица.

"Пока что у нас тоже карантин до 3 апреля, но ситуация меняется ежедневно. Сейчас мы видим, что положительная динамика есть, то есть немного меньше поступает новых зараженных. Но у нас уже нет мест в реанимации, там ситуация критическая. Привлекли даже военных врачей, потому что врачей не хватает. Уже более 2 тыс. врачей заболели", - подчеркнула Абросимова.

По ее словам, власть намерена давать бонусы тем, кто работал в период коронавируса. Это не только врачи, но и компании, которые не закрывались на карантин. Также будут давать выплаты семьям, которые вынуждены сидеть дома, будут давать сертификаты на 600 евро людям, которым нужен бэби-ситтер, которые не могут оставить ребенка ни с бабушкой, ни с кем другим.

Украинка отметила, что в продуктовых магазинах можно купить все, нет дефицита товаров.

"Единственное - масок нет. Но мы уже подстроились, знаем, как их делать. Каждый человек может себе сшить маску", - добавила она.