Сербия запретила пожилым людям выходить из дома и ввела комендантский час

Соответствующие меры приняты в связи со вспышкой коронавируса.

Правительство Сербии 17 марта ввело комендантский час с 20:00 до 5:00 из-за распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода".

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Президент страны Александар Вучич пояснил, что в этот период на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

Вооруженные силы тем временем будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев, которых сейчас около 7 тысяч.

Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из жилищ. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.

В Сербии сейчас зафиксировано 72 инфицированных коронавирусом. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тысяч граждан.

Власти уверяют, что запасов продовольственных товаров в стране хватает. В то же время в магазинах нет средств для гигиены, муки, сахара и других продуктов. В аптеках нет средств для дезинфекции и защитных масок.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано свыше 198 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Случаи заражения зафиксированы во всех европейских странах.