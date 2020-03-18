Коронавирус охватил все штаты США

Количество жертв COVID-19 превысило 100 человек.

В США случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зарегистрированы во всех 50 штатах.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Западной Вирджинии. Таким образом, коронавирус зафиксировали во всех 50 штатах США.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, жертвами коронавируса Covid-19 в США стали 108 человек. Количество больных превысило 6,4 тыс. человек, вылечившихся 17 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.