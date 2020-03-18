В мире коронавирусом заболели 198 тысяч человек, выздоровели почти 82 тысячи

Количество жертв COVID-19 приближается к 8 тысячам человек.

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Количество умерших возросло до 7 948 человек. В то же время выздоровели от болезни 81 950 человек.

В частности, в Китае насчитывается 81 074 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 122 человека.

Второй страной по скорости распространения коронавируса является Италия, здесь зафиксировано 31 506 случаев заражения, а число жертв достигло 2 503 человек.

В Иране уже инфицированы 16 169 человек, количество летальных исходов составляет 988. В Испании заразились коронавирусом 11 826 человек, скончались 533 человека.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.