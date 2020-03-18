В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умер инфицированный 89-летний мужчина.

В Турции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса COVID-2019.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу пишет агентство Anadolu.

Читайте такжеКоронавирус уже проник во все страны Европы

Умер инфицированный 89-летний мужчина. "Он был заражен своим работником, который вернулся из поездки в Китай", - уточнил Коджа.

В общем в Турции известно про 98 случаев инфицирования коронавирусом.