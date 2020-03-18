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В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

07:01, 18 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу пишет агентство Anadolu.

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Умер инфицированный 89-летний мужчина. "Он был заражен своим работником, который вернулся из поездки в Китай", - уточнил Коджа.

В общем в Турции известно про 98 случаев инфицирования коронавирусом.

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