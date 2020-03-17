В Италии от коронавируса умерло уже более 2,5 тысяч человек

В стране продолжает стремительно расти количество смертей от нового типа коронавируса.

По состоянию на вторник 17 марта количество жертв коронавируса в Италии составило 2503 человека.

Читайте такжеВот коронавируса в мире умерли уже более 7 тысяч человек, инфицированных более 182 тысячи

Об этом говорится в данных, распространенных министерством здравоохранения Италии, сообщает Европейская правда.

За последние 24 часа от вируса умерли еще 345 человек. Этот показатель близок к показателю понедельника, когда количество погибших выросло на 349. В воскресенье рост смертей составил 368 за сутки.

Всего в Италии 26 062 больных COVID-19 – это на 2989 больше, чем было в понедельник.

Катастрофическая ситуация с количеством коек в отделениях интенсивной терапии сложилась в Бергамо – там больше нет мест. Местная власть планирует развернуть там полевой госпиталь.

Как сообщал УНИАН, власти Италии решили привлечь к работе 10 тысяч студентов-медиков, чтобы помочь медицинским службам справиться с пандемией коронавируса COVID-19.